

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Mohammad Hannoun, presidente dei Palestinesi in Italia, è tra le persone arrestate per terrorismo e finanziamenti ad Hamas. Dopo aver inneggiato all’orrore del 7 ottobre, aver provato ad aggirare il daspo che lo allontanava da Milano e aver continuato a professare in questi mesi odio e violenza, scagliandosi persino contro parte della stampa italiana, oggi l’arresto conferma il suo legame con Hamas e dunque la sua pericolosità. Grazie alle Forze dell’Ordine per questa importante indagine che prova a fare finalmente luce sulle discutibili attività di Hannoun”. Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi moderati.

