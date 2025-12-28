

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - In apertura di seduta alla Camera, Fratelli d'Italia, con la deputata Sara Kelany, ha chiesto un'informativa del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo l'operazione condotta a Genova che ha portato all'arresto di Mohammad Hannoun, per chiarire "i contorni di questa indagine e come possa ridondare sulla sicurezza dei cittadini". Alla richiesta si è associato anche il deputato di Italia viva Roberto Giachetti, ricordando comunque che "è in corso un indagine e ciascuno deve essere considerato innocente fino a prova contraria".

