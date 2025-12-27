

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “Congratulazioni alle Forze dell’Ordine per l’operazione che ha portato alla scoperta di un ingente flusso di denaro da associazioni filo-palestinesi alle casse di Hamas”. Lo afferma Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo. “L’arresto di Mohammad Hannoun, già più volte indicato come soggetto vicino all’organizzazione terroristica, dà ai leader di Pd e M5S -aggiunge- l’ultima occasione per dissociarsi dalle assidue frequentazioni intrattenute da loro esponenti di vertice con Hannoun e i suoi sodali. Riusciranno Conte e Schlein a pronunciare le fatidiche parole di condanna, a squarciare una volta per tutte quel velo di ipocrisia e di complicità che lega una parte del cosiddetto campo largo alle fazioni più oltranziste del mondo pro-Pal? Attendiamo fiduciosi, ora o mai più”.

