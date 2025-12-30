

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Adesso cercano di infangarci. Avete seguito il caso Hannoun? Noi che siamo sempre contro qualsiasi forma di violenza, siamo sempre contro qualsiasi terrorismo, ci accusano di essere stati complici, di aver voluto favorire in qualche modo il finanziamento di Hamas. Follia assoluta". Lo dice Giuseppe Conte in un video sui social. "Loro pensano di pulirsi la coscienza in questo modo? Di strumentalizzare e infangare la battaglia giusta combattuta da tantissimi, anche i giovanissimi, che si sono avvicinati alla politica perché hanno avuto gridare il loro no a un genocidio in corso. Non ci riusciranno mai", ammonisce.

