

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Alleanza verdi e sinistra è favorevole all’informativa del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al confronto in Aula. Se vi sono inchieste giudiziarie in corso, è giusto che la magistratura faccia piena chiarezza, ma una cosa deve essere chiara: noi non abbiamo nulla di cui vergognarci e non dobbiamo chiedere scusa a nessuno". Lo ha sottolineato intervenendo in Aula alla Camera il coportavoce di Europa Verde e deputato Avs, Angelo Bonelli.

"Rivendichiamo -ha aggiunto- di aver sostenuto un sentimento popolare contro lo sterminio del popolo palestinese, una tragedia che la destra tenta di rimuovere dal dibattito pubblico. Abbiamo sempre condannato senza ambiguità l’attacco terroristico del 7 ottobre, che è nemico della causa palestinese e di ogni prospettiva di pace. Il terrorismo mina la democrazia e allontana qualsiasi soluzione. Chiediamo che la magistratura accerti eventuali responsabilità, ma ricordiamo che, secondo inchieste giornalistiche internazionali, tra il 2012 e il 2018 il Governo guidato da Benjamin Netanyahu ha consentito flussi per oltre un miliardo di dollari ad Hamas per indebolire l’Autorità nazionale palestinese. Questo, però, non fa scandalo. Noi non rinneghiamo nulla: difendiamo il diritto alla vita del popolo palestinese e denunciamo il silenzio di chi non ha fermato il commercio di armi né sospeso gli accordi di cooperazione economica con uno Stato che sta compiendo crimini gravissimi. Un silenzio imbarazzante davanti alla storia".

