

Palermo, 24 gen. (Adnkronos) - Scossa di terremoto oggi di magnitudo 3 della Scala Richter alle 6.03 a 5 km da Sclafani Bagni (Palermo). E' quanto ha rilevato l'Ingv.

Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 6.36 nel Friuli nord-orientale. Epicentro dell'evento a 4 chilometri da Andreis (Pordenone); la profondità epicentrale, a seguito delle verifiche effettuate dai tecnici dell'Ogs-Crs per la Protezione civile della Regione, è stata calcolata a 12,3 chilometri di profondità.

