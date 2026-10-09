

(Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ore è stata registrata oggi, venerdì 9 ottobre, alle 12:38 con epicentro sulla costa toscana livornese a una profondità di 5.7 chilometri. Lo riporta l'Ingv.



La scossa è stata avvertita dalla popolazione, come hanno scritto numerosi utenti sui social network. Tanta paura ma al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.

In mattinata un altro terremoto - di magnitudo 2.1 - era stato registrato sempre in Toscana ma a largo di Pisa intorno alle 09:20.

