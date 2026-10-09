

(Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ore è stata registrata oggi, venerdì 9 ottobre, alle 12:38 con epicentro sulla costa toscana livornese a una profondità di 5.7 chilometri. Lo riporta l'Ingv.



La scossa è stata avvertita dalla popolazione, come hanno scritto numerosi utenti sui social network. Tanta paura ma al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone. Il comune di Livorno sul proprio sito ufficiale ha fatto sapere che "la Protezione Civile ha aperto subito il Ce.Si (Centro Situazioni) per acquisire notizie ed avviare il monitoraggio".

In mattinata un altro terremoto - di magnitudo 2.1 - era stato registrato sempre in Toscana ma a largo di Pisa intorno alle 09:20.

