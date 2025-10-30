

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - “Nove anni fa il terremoto colpì duramente Norcia e tutto il Centro Italia. Oggi la Basilica di San Benedetto, simbolo della città e della rinascita di un intero territorio, torna a splendere dopo un lungo e complesso lavoro di ricostruzione. Un segno concreto di speranza, fede e identità. L’Umbria che rialza la testa e guarda avanti”. Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, in un post sui social.

