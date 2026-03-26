

Firenze, 26 mar. - (Adnkronos) - Terremoto oggi giovedì 26 marzo in Toscana, a 7 km a Nord di Pistoia. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 4.1 nella provincia del capoluogo toscano alle 9.40 a una profondità di 52 km.

La scossa è stata avvertita anche a Firenze, Prato, Bologna e Modena, come segnalano anche diversi utenti sui social.

"Avvertita scossa di terremoto in Toscana tra magnitudo 4.1 ore 09:40 prov/zona Pistoia. Verifiche in corso", scrive sui social Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.

"Per ora non risultano danni a cose o persone e neppure scuole evacuate". Così la sindaca facente funzioni di Pistoia, Anna Maria Celesti. "I dipendenti che si trovavano all'interno del Palazzo comunale di piazza Duomo - prosegue Celesti - sono usciti dall'edificio, ma poi sono subito rientrati".



Un terremoto di magnitudo 4 era stato registrato ieri mattina a 3 km a nord-est di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara.

