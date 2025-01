(Adnkronos) - Forte terremoto in Tibet oggi, martedì 7 gennaio 20025, vicino alla regione di confine tra Nepal e Cina. Il bilancio delle vittime è salito ad almeno 53 morti, secondo i media statali cinesi. La scossa, di magnitudo 7,1, si è verificato nella contea di Dingri - sul versante nord del Monte Everest e a circa 400 chilometri a ovest della capitale tibetana Lhasa - ed è stata localizzata a una profondità di circa 10 chilometri, ha dichiarato il Servizio geologico degli Stati Uniti. Sono 62 le persone che risultano ferite.

Secondo Xinhua, le scosse sono state chiaramente avvertite nell'area circostante all'epicentro della scossa dove molte case sono crollate, ha riferito l'emittente statale CCTV.

Le operazioni di soccorso sono in corso e i residenti sono stati evacuati in vista di eventuali scosse di assestamento, ha aggiunto l'agenzia.

l Tibet, così come l'intera parte sud-occidentale della Cina, il Nepal e l'India settentrionale, sono frequentemente colpiti da terremoti causati dalla collisione delle placche tettoniche indiana ed eurasiatica. Nel 2008, un devastante terremoto nella provincia cinese del Sichuan ha causato circa 70.000 vittime. Nel 2015, un forte terremoto ha colpito la regione di Kathmandu in Nepal, causando circa 9.000 morti e migliaia di feriti.