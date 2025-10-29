

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Dopo il sisma che distrusse Norcia il 30 ottobre 2016, la Basilica di San Benedetto, che fu devastata dalla forza brutale del terremoto, riapre da domani a fedeli e visitatori. Il complesso progetto di ricostruzione e restauro della Basilica, completato con due mesi di anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente, ha seguito fedelmente le proporzioni volumetriche originarie. Sono state effettuate analisi preliminari per risalire ai dati metrici dei volumi esterni e ai dettagli dell’apparato decorativo interno da ricostruire. Tra gli interventi anche il restauro delle facciate esterne, il rifacimento dei pavimenti, il raggiungimento della totale accessibilità della Basilica, la riproposizione del soffitto della navata, la ricostruzione della cantoria e del portico delle misure, la ricostruzione di elementi murari molto complessi come gli archi, le volte e il campanile, con mattoni pieni e conci di pietra, utilizzando le stesse tecniche costruttive dell’epoca.

"Il recupero della Basilica di San Benedetto a Norcia resterà per molto tempo nella nostra memoria perché la certezza di aver contribuito a risanare una ferita che non è solo storica e fisica ma anche morale e spirituale, ci riempie di orgoglio e soddisfazione", commenta Vito Barozzi, fondatore di Cobar Spa che ha curato i lavori di ricostruzione. "Il magnifico luogo di preghiera dedicato al santo patrono d’Europa viene restituito alla collettività e torna a vivere, pronto per mostrarsi in tutta la sua bellezza a coloro che lo torneranno a visitare da ogni parte del mondo", conclude.

