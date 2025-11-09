Tokio, 9 nov. (Adnkronos/Afp) - L'agenzia meteorologica giapponese ha emesso oggi domenica 9 novembre un'allerta tsunami dopo una scossa sismica di magnitudo 6,7 gradi della scala Richter al largo della parte nordorientale del Paese. La scossa è stata rilevata alle 17.03 locali al largo del dipartimento di Iwate, con conseguente rischio di onde di tsunami alte fino a un metro, secondo l'agenzia.
Terremoto di magnitudo 6.7 in Giappone, è allerta tsunami
9 novembre, 2025 • 10:23
