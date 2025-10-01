

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Questo decreto non calpesta solo i presupposti costituzionali di necessità e urgenza ma, con gli ennesimi aumenti di pena, rischia di essere persino controproducente rispetto all’annoso problema dei rifiuti tossici". Così Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, nel corso della dichiarazione di voto sul Dl Terre dei fuochi.

"Dove sono i requisiti di necessità e urgenza - prosegue - se il decreto affronta una questione che martorizza una parte di questo Paese da ormai 20 anni? Siamo all’annullamento dei precetti costituzionali. Di norme penali che puniscono chi abbandona i rifiuti o ne organizza il mercato nero ne esistono già. Caricarle di ulteriori accanimenti non incide su chi delinque: rischia solo di rendere la vita impossibile alle aziende sane. Bisognava semmai incentivare chi si comporta secondo le regole. Ma la maggioranza è preda del solito riflesso pavloviano per cui davanti a un problema o si crea un nuovo reato o si aumentano le pene".

"Come chicca finale ci troviamo un emendamento del 24 settembre che crea un nuovo dipartimento della presidenza del Consiglio che si deve occupare delle questioni del Mezzogiorno. E’ mai possibile che questioni legate a questioni strategiche vengano affrontate con un emendamento tardivo?", conclude.

