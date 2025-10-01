

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Il governo e la maggioranza non hanno capito quanto sia drammatica la situazione nella terra dei fuochi. A fronte di un problema enorme sarebbero necessari interventi strutturali e investimenti reali e non simbolici come invece ci ha abituati il governo Meloni". Così Antonio D’Alessio, deputato di Azione, nella dichiarazione di voto sul decreto Terra dei fuochi alla Camera.

“Lo stanziamento di 15milioni di euro è del tutto insufficiente ad affrontare la gravità della situazione. Sarebbe necessario sburocratizzare, investire in termovalorizzatori moderni e prevedere agevolazioni per chi rispetta l’ambiente e la legge. Il varo del nuovo Dipartimento per il Sud, che sostituirà le Zes, ci ha lasciati perplessi nel merito e nel metodo per la mancanza di chiarezza sugli obiettivi e le competenze. Per risolvere problemi sociali, come quelli nella terra dei fuochi, non basta creare nuovi reati, con l’ennesimo decreto che mortifica il Parlamento; sono necessari interventi efficaci e non tampone e risorse adeguate per realizzarli", conclude.

