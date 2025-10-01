

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Il cosiddetto ‘Decreto Terra dei Fuochi’ è, purtroppo, l’ennesima occasione mancata. Un provvedimento che, nei fatti, non aggiunge nulla alla lotta contro la camorra, all’inquinamento ambientale e alla tutela della salute dei cittadini. Non sono previste risorse aggiuntive per la magistratura, né per le forze dell’ordine, che da anni combattono in prima linea contro un sistema criminale radicato e spietato. Nessun potenziamento, nessun vero rafforzamento investigativo, nessuna svolta: solo annunci". Così il deputato di Alleanza verdi sinistra Francesco Emilio Borrelli.

"Non basta più evocare la Terra dei Fuochi come simbolo, servono azioni strutturate, coordinate e continuative. I 15 milioni di euro stanziati per le bonifiche sono una cifra irrisoria: con quei fondi non si riesce nemmeno a mappare tutte le discariche da mettere in sicurezza, figuriamoci a procedere con le bonifiche vere e proprie. Le aree contaminate sono estese, complesse e spesso sotto il controllo diretto o indiretto dei clan. Pensare di risolvere un’emergenza ventennale con una mancia è non solo irrealistico, ma anche offensivo per le comunità colpite. Questo decreto è un flop annunciato che creerà ancora una volta rabbia e disperazione tra i cittadini", conclude.

