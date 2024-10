Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Lucia Bronzetti avanza ancora al torneo Wta in corso in Cina a Guangzhou e raggiunge i quarti di finale. L'azzurra, n. 84 del ranking, ha battuto in due set la rumena Jaqueline Cristian, n. 74, con il punteggio di 7-6 6-4 in poco più di due ore e dieci minuti di gioco.