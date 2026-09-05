

New York, 5 set (Adnkronos) - Finisce subito l'avventura delle sorelle Williams agli Us Open di tennis. Serena e Venus sono state eliminate nel doppio femminile al primo turno perdendo per 6-3, 6-7 (8-6), 7-6 (10-7) contro Hao-Ching Chan e Maya Joint in 3h02 di gioco. Le Williams non giocavano agli Us Open dal 2022.

