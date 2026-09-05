New York, 5 set (Adnkronos) - Simone Bolelli e Andrea Vavassori passano al secondo turno del torneo di doppio maschile agli Us Open di tennis. Gli azzurri hanno sconfitto i francesi Quentin Halys e Pierre-Hugues Herbert per 6-3, 7-5 in 1 ora e 14 minuti.
Tennis: Us Open, Bolelli-Vavassori passano al secondo turno
5 settembre, 2026 • 00:53
New York, 5 set (Adnkronos) - Simone Bolelli e Andrea Vavassori passano al secondo turno del torneo di doppio maschile agli Us Open di tennis. Gli azzurri hanno sconfitto i francesi Quentin Halys e Pierre-Hugues Herbert per 6-3, 7-5 in 1 ora e 14 minuti.