Roma, 24 nov (Adnkronos) - "L’Italia trionfa in Coppa Davis!!! Campioni del mondo per la terza volta, seconda consecutiva. Dopo la vittoria della nazionale femminile ennesimo trionfo azzurro. Congratulazioni ai ragazzi per questo straordinario successo, complimenti alla FIT e al Presidente Binaghi. Stiamo vivendo la più grande epoca sportiva del tennis italiano!". Lo sottolinea su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.