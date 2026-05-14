

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - La Federazione Italiana Tennis e Padel e la Ferrero Commerciale Italia S.r.l. e Soremartec Italia S.r.l. hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa per promuovere attività educative e formative, di carattere ludico-motorio e di orientamento alle discipline sportive di racchetta della FITP, arricchite dal metodo Joy of moving (JOM), nelle Istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione. Il Protocollo è stato presentato questa mattina presso la Sala conferenze del Centrale del Foro Italico: sono intervenuti Gianni Milan Vicepresidente FITP, Gianpiero Vietto, Direttore Ferrero International progetto K.Jom, Massimo Castiglia, Responsabile Sponsorizzazioni Ferrero Commerciale Italia, Marco Brambilla, Responsabile Comunicazione Corporate Ferrero Commerciale Italia, Michelangelo Dell’Edera, Direttore dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”, Rita Grande, Coordinatrice del circuito Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving e testimonial K.Jom, Mauro Ricevuti Direttore del Master finale Trophy FITP Kinder Joy of Moving. Questo Protocollo, oltre a chiudere la circolarità di intenti, sancita dai singoli accordi recentemente firmati dalla FITP e dalla Ferrero S.p.A. con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, estende quelli già in essere tra le parti per il progetto “Racchette in Classe” e la partecipazione delle scuole alle “Nitto ATP Finals”.

La collaborazione tra l’Istituto Superiore di Formazione FITP “Roberto Lombardi” e il “Village LAB” Joy of moving di Alba (Laboratorio permanente di sperimentazione e ricerca sull’attività motoria), finalizzata a tradurre le evidenze scientifiche in azioni divulgative e materiali didattici innovativi da utilizzare nella formazione congiunta FITP – JOM, consolida la pluriennale collaborazione tra Ferrero e FITP nell’ambito del progetto scolastico “Racchette in Classe”. L’approccio inclusivo e multidisciplinare della FITP ha creato le condizioni ideali per l’alleanza con “Joy of moving”, metodo che interconnette le dimensioni dell’educazione della persona: stili di vita attivi e sani, area fisico-motoria, cognitiva, sociale ed emotivo-relazionale.

Nel dettaglio, FITP e Ferrero garantiranno il coordinamento e il monitoraggio operativo di tutte le attività, l’integrazione e la formalizzazione del metodo Joy of moving nei profili e nei livelli di qualifica federali concordati, l’evoluzione dei materiali didattici e la formazione congiunta basata su un approccio pedagogico multidisciplinare e innovativo, la programmazione e la realizzazione di eventi, le attività di comunicazione e l’arricchimento dei percorsi formativi universitari con il metodo Joy of moving, nell'ambito delle convenzioni già attive tra la FITP e i diversi Atenei. La conferenza stampa è stata anche l’occasione per presentare del Master finale del Tennis e Padel Trophy FITP Kinder Joy of Moving 2026 in programma a Roma dal 19 alle 27 agosto, tappa finale della ventunesima edizione del circuito dedicato a ragazzi e ragazze dai 9 ai 16 anni. Un’esperienza che mette insieme competizione, divertimento e valori sportivi e che giungerà dopo ben 121 tornei svolti in altrettanti circoli tennistici distribuiti sul territorio nazionale con oltre 22.000 partecipanti, tra cui i ragazzi del wheelchair alla ottava partecipazione come parte integrante della manifestazione.

