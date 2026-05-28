

Parigi, 28 mag. - (Adnkronos) - "E' lo sport, può succedere. Certo, è difficile da accettare, considerando la mia posizione. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia. Il caldo? Sì era caldo, ma non terribilmente. Ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente". Così Jannik Sinner commenta la sconfitta al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo, in un match dove era in vantaggio per 6-3, 6-2, 5-1 prima di avere un evidente calo fisico probabilmente dovuto a un colpo di calore. "Non è giusto guardare indietro e dire che ho giocato troppo o che avrei dovuto saltare Madrid o Roma -prosegue il 24enne altoatesino in conferenza stampa-. Devo ancora parlare con il team, farò dei controlli per capire cosa è successo oggi. Mi fa bene non giocare nessun torneo. Ho giocato tanto".

"Non ho dormito bene, stamattina non mi sentivo al meglio, poi ho fatto una doccia e mi sono ripreso -rivela il numero uno del mondo - Durante il match mi è arrivata come una botta nel terzo set. Oggi non ho visto la via d’uscita. Normalmente non mi succede. Difficile dire se quello che è successo oggi è uguale ad altri episodi nel passato. Altre volte mi sono tirato fuori da situazioni così. Oggi non avevo energie. Può succedere: nessuno è un robot".

