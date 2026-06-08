Milano, 8 giu. (Adnkronos) - A quanto si apprende, Jannik Sinner è arrivato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti medici programmati. Il numero 1 del tennis mondiale dovrebbe uscire in serata dall'Irccs di via Olgettina, dove però potrebbe tornare anche domani per proseguire i controlli.
**Tennis: Sinner all'ospedale San Raffaele Milano per accertamenti medici programmati**
8 giugno, 2026 • 10:33
Milano, 8 giu. (Adnkronos) - A quanto si apprende, Jannik Sinner è arrivato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti medici programmati. Il numero 1 del tennis mondiale dovrebbe uscire in serata dall'Irccs di via Olgettina, dove però potrebbe tornare anche domani per proseguire i controlli.