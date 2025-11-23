Roma, 23 nov. (Adnkronos) - “Una grandissima nazionale ci consegna la terza coppa Davis di fila, la quarta della nostra storia. Il tennis italiano è ancora una volta in cima al mondo. Grazie ragazzi, orgoglio azzurro”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.
Tennis: Ronzulli, 'grazie ragazzi, orgoglio italiano'
23 novembre, 2025 • 20:23
Roma, 23 nov. (Adnkronos) - “Una grandissima nazionale ci consegna la terza coppa Davis di fila, la quarta della nostra storia. Il tennis italiano è ancora una volta in cima al mondo. Grazie ragazzi, orgoglio azzurro”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.