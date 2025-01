Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Questa consuetudine" di successi "mi auguro che sia un'abitudine che si ripeta nel tempo, non ogni anno magari ma frequentemente. Ma questo richiama l'aspetto più importante, quello che ricordava Jasmine Paolini: non è necessariamente la vittoria che suscita entusiasmo, ma il modo in cui ci si impegna". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le Nazionali italiane di Tennis femminile e maschile vincitrici del Bjk Cup e della Coppa Davis.

"Lo avete espresso, la squadra maschile e quella femminile -ha proseguito il Capo dello Stato- lo spirito di squadra, l'armonia all'interno dei gruppi, la collaborazione piena che vi è stata tra atlete e atleti e questo è la base di quanto diceva Jasmine Paolini sulla promessa di impegnarsi con determinazione e di rappresentare l'Italia con orgoglio e onore. Grazie per quanto avete fatto e appuntamento alle prossime gare".