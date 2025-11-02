Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Jannik Sinner vince a Parigi e torna numero uno al mondo! Quando il talento incontra la costanza di chi crede nel lavoro, affrontando ogni sfida con testa e cuore. Congratulazioni campione!" Così su X il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
Tennis: Fontana, 'Sinner torna numero uno, talento e costanza'
2 novembre, 2025 • 17:03
Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Jannik Sinner vince a Parigi e torna numero uno al mondo! Quando il talento incontra la costanza di chi crede nel lavoro, affrontando ogni sfida con testa e cuore. Congratulazioni campione!" Così su X il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.