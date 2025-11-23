

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Un’altra impresa azzurra: l’Italia conquista la quarta Coppa Davis, siamo campioni del mondo per il terzo anno consecutivo! Un traguardo che non arriva per caso, frutto di anni di duro lavoro e di una squadra straordinaria, compatta e orgogliosa dei nostri colori. Grazie di cuore ai nostri ragazzi: la storia del tennis è sempre più azzurra". Così il ministro Elisabetta Casellati sui social.

