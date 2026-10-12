

Shanghai, 12 ott. (Adnkronos) - Sorpresa al Masters 1000 di Shanghai. Carlos Alcaraz è stato eliminato al terzo turno del torneo cinese da Zizou Bergs in due set. Il tennista belga, al successo più importante della carriera, si è imposto in due ore di gioco con il punteggio di 7-5 7-6. Con la sconfitta di Alcaraz, Zverev è certo di chiudere l'anno da numero 1 del ranking.

