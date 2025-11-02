

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Oggi ha dimostrato di essere ancora il più forte. Più forte delle assurde polemiche e dei suoi detrattori che già lo vedevano eterno secondo. Jannik Sinner torna numero uno al mondo dopo aver vinto il torneo di Parigi. È questa la sua risposta silenziosa a chi in questo ultimo periodo l'ha attaccato e infangato: lavoro e risultati". Lo scrive sui social Chiara Appendino, vicepresidente della Fitp.

"Nei giorni scorsi -ricorda- Bruno Vespa è addirittura arrivato a mettere in dubbio la sua italianità perché viene da una terra bilingue. Assurdo. Discriminatorio. E grave. Sinner sta scrivendo una delle pagine più luminose dello sport italiano a modo suo: fenomenale, sì, ma anche umile e educato. E se dopo averci fatto vincere due volte la Coppa Davis -insieme a compagni e staff straordinari- quest'anno ha scelto di non giocarla, dobbiamo rispettarlo, anche se tutti noi vorremmo vederlo sempre in campo. Sinner è un orgoglio italiano. Chi ha ruoli pubblici dovrebbe unire, non alimentare stereotipi. E quando sbaglia, chiedere scusa è il minimo. L’Italia che vogliamo è quella che riconosce e valorizza le diversità e soprattutto il talento, non quella che lo mette sotto processo. Complimenti Jannik. Torino ti aspetta: tra pochi giorni iniziano le Finals e siamo pronti a sostenerti ancora e sempre. Ti aspettiamo a Torino, a braccia aperte. Forza Sinner!".

