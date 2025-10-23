

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Mi pare che polemizzare con il più grande tennista della nostra storia perché rinuncia alla Davis sia abbastanza gretto. Così come fare riferimento al suo accento tirolese. È un italiano vero. Che ha il suo accento. Il mio che è calabrese non è più italiano del suo. Lasciamolo in pace e godiamocelo". Così il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

