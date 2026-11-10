

Milano, 10 nov. (Adnkronos) - Non soltanto i successi, ma soprattutto il percorso, la determinazione, la preparazione e i valori che permettono di raggiungerli. È questo il messaggio al centro di 'Be Like Sinner', l'evento organizzato oggi da Allianz Italia in Torre Allianz a Milano, che ha visto protagonisti di un talk giornalistico Jannik Sinner, Global Brand Ambassador Allianz, Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz Italia, e Darren Cahill, allenatore del campione di tennis. L'incontro ha rappresentato un'importante occasione per approfondire il significato della partnership globale pluriennale annunciata lo scorso gennaio, una collaborazione che nasce da una profonda condivisione di valori e da una visione comune: la preparazione, la tenacia, la fiducia e lo spirito di squadra, elementi che consentono di raggiungere l’eccellenza e – soprattutto – di mantenerla nel tempo. Disciplina, forza mentale, capacità di migliorarsi continuamente e gioco di squadra rappresentano i fattori essenziali per raggiungere e mantenere i più elevati livelli di performance. Principi che guidano il percorso sportivo di Sinner e che trovano piena corrispondenza nella visione di Allianz: sostenere persone e organizzazioni nelle fasi più importanti, proteggendone il futuro e alimentando la fiducia nel domani.

La collaborazione guarda anche alle nuove generazioni attraverso il sostegno di Allianz alla Jannik Sinner Foundation, impegnata nella promozione di programmi educativi e sportivi che offrano ai bambini l’opportunità di scoprire il mondo, sviluppare il proprio potenziale, coltivare le proprie aspirazioni e costruire con maggiore consapevolezza il proprio futuro. Nel corso dell’evento nell’immersivo auditorium di Torre Allianz Valentina Sestan, Responsabile della Partnership con Jannik Sinner e della Partnership Olimpica e Paralimpica di Allianz Italia, ha ripercorso la strategia del posizionamento del brand Allianz, il marchio assicurativo di maggior valore al mondo, nel sostenere il grande campione. Il talk e le prospettive sui valori Il dialogo tra Jannik Sinner e Giacomo Campora, ai quali si è aggiunto l’allenatore di Jannik Darren Cahill, ha approfondito il significato concreto di questi valori, mettendo a confronto prospettive differenti ma complementari: quella dell'atleta, quella dell'impresa e quella di chi, ogni giorno, contribuisce alla costruzione di un percorso di crescita e miglioramento continuo. Ne è emerso un racconto non soltanto legato ai risultati sportivi di Jannik ma soprattutto alla persona e al percorso che lo ha portato in vetta al tennis mondiale: determinazione, impegno quotidiano, autenticità, rispetto e spirito di squadra lo contraddistinguono e lo rendono un esempio positivo per le nuove generazioni.

"Nello sport, come nella vita - ha dichiarato Sinner - ho imparato che i risultati si costruiscono giorno dopo giorno, con impegno, determinazione e grazie alle persone che credono in te e ti accompagnano nel tuo percorso. La fiducia e il lavoro di squadra sono valori molto importanti per me, ed è bello ritrovarli anche in un partner come Allianz, con cui condividiamo la volontà di guardare al futuro e fare qualcosa di concreto per gli altri. È lo stesso spirito che guida la mia Fondazione: offrire ai giovani nuove opportunità, incoraggiarli a credere nei propri sogni e aiutarli a trovare la propria strada. Non tutti partono dalle stesse condizioni, ma credo che ognuno debba avere la possibilità di mettersi in gioco e provare a realizzare ciò in cui crede. Se attraverso questo impegno riusciremo a fare anche solo una piccola differenza nella vita di qualcuno, sarà già un risultato molto importante". Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. ha sottolineato: "Siamo orgogliosi di affiancare Jannik Sinner, uno straordinario campione riconosciuto a livello internazionale non solo come atleta, ma come esempio di autenticità, stile e determinazione, cui si ispirano tantissimi giovani, e non solo, nel mondo. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno nello sport e riflette l’ambizione di Allianz di sostenere le persone, valorizzarne il potenziale e contribuire alla costruzione di un futuro per le nuove generazioni, fondato sulla fiducia e sul successo condiviso”.

