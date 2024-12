Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Il presidente Sergio Mattarella attore per un giorno insieme alla piccola Mavi nel cortometraggio per Fondazione Telethon, con la regia di Francesca Archibugi. Mavi ha 10 anni, è affetta da Sma e ha un sogno: quello di diventare una famosa giornalista. Un sogno che in 'Una giornata pazzesca' si avvera: Mavi esaudisce il suo desiderio più grande perché incontra e intervista il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che compare per la prima volta in un cortometraggio. Il corto, realizzato in occasione della 35esima Maratona Telethon sulle reti Rai in programma da sabato 14 a domenica 22 dicembre, è prodotto da Fandango con Rai Cinema.