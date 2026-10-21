

Parigi, 21 ott. (Adnkronos) - E' arrivata la conferma del grave infortunio per l'attaccante del Psg Khvitcha Kvaratskhelia. Il campione georgiano, uscito dal campo dopo un'ora di gioco, dopo un violento scontro con Xavi Espar, ieri sera nel corso della vittoria della squadra di Luis Enriuque contro il Barcellona per 4-2, ha riportato la "rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro".

L'ex giocatore del Napoli "sarà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni", ha reso noto il club francese in un report medico. Per Kvaratskhelia di fatto la stagione è già finita. Per quanto riguarda, invece, Ousmane Dembélé e Marquinhos, anch'essi infortunatisi nel corso della stessa partita. Il primo ha riportato "una lesione alla coscia sinistra", il secondo una "lesione alla coscia destra". Entrambi dovranno sottoporsi a cure "nelle prossime settimane", fa sapere il Psg.﻿

"Molte persone mi hanno chiesto informazioni su questa posizione di preghiera, molti hanno detto che se tutti i calciatori del mondo pregassero, la partita si concluderebbe in pareggio. Questo potrebbe essere vero, ma prima di ogni partita che gioco, chiedo a Dio di lasciare il campo sano, ma purtroppo è stato inutile", ha scritto l'ex attaccante del Napoli. "Non è passato molto tempo, ma nella mia mente c'è una domanda ricorrente: Perché Io? Non mi sono mai risparmiato, probabilmente mi sono preparato per questa partita meglio che mai. Pensavo di essere preparato per tutto, ma no, e mi rendo conto che Dio mi ha scelto e se questo è servito per proteggere giocatori su altri campi, allora sono pronto a passare mesi di sacrifici, dolore e lacrime. So che devo tornare più forte di prima per la mia gente, per chi mi ha sempre sostenuto. Non vi deluderò, prometto di non sprecare un secondo. Grazie a tutti per il vostro supporto, ci vediamo presto", ha concluso Kvara.

