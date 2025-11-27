

Padova, 27 nov. - (Adnkronos) - Mettere la tecnologia al servizio della trasparenza economica e trasformare l’enorme patrimonio informativo del Registro delle Imprese in uno strumento moderno di intelligence per la prevenzione delle infiltrazioni criminali. È questa la direzione tracciata nel corso dell’incontro “I dati del Registro Imprese a supporto della legalità”, ospitato nella sede padovana di InfoCamere e seguito in streaming da tutte le sedi delle Camere di Commercio e delle agenzie del sistema camerale. All’incontro hanno preso parte il Prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza, il Presidente di InfoCamere, Antonio Santocono e il Direttore Generale, Paolo Ghezzi, il Segretario Generale di Unioncamere Veneto, Valentina Montesarchio. Sono intervenuti inoltre il Prof. Antonio Parbonetti dell’Università di Padova e - in rappresentanza dell’Associazione Libera - Marco Lombardo e Pier Mario Fop che hanno contribuito al dialogo multidisciplinare su legalità, imprese e digitale moderato da Ugo Dinello.

"Le recenti attività di prevenzione amministrativa della Prefettura - ha detto il Prefetto, Giuseppe Forlenza - dimostrano che Padova non è immune da infiltrazioni di stampo mafioso. La ricchezza di questa Provincia è infatti molto attrattiva per le organizzazioni criminali, soprattutto oggi che il territorio è riuscito conseguire anche un’enorme quantità di finanziamenti nel quadro del Pnrr. Bisogna quindi innalzare il livello di guardia a tutti livelli, coinvolgendo gli attori del territorio in una rete sinergica e favorendo la diffusione della cultura della legalità sia in ambito pubblico che privato. Solo attraverso la collaborazione interistituzionale, la circolazione delle informazioni e della conoscenza degli strumenti si potranno diffondere gli anticorpi necessari a evitare che la criminalità mafiosa inquini l’economia padovana".

Per Antonio Santocono, Presidente della Camera di commercio di Padova e di InfoCamere: "Le Camere di commercio sono una Pubblica amministrazione all’avanguardia nella raccolta, gestione e valorizzazione dei dati ufficiali delle imprese. La nostra vocazione è quella di essere un nodo di connessione tra le diverse amministrazioni, mettendo a disposizione dati certificati che migliorano la trasparenza del mercato e contribuiscono al buon funzionamento del sistema Paese".

"Dietro i servizi digitali del Registro delle Imprese ci sono le competenze, la dedizione e la visione delle nostre persone – ha concluso il direttore Generale di InfoCamere, Paolo Ghezzi. "Sono loro a progettare, sviluppare e gestire ogni giorno strumenti innovativi che permettono alle istituzioni e ai cittadini di usare i dati in modo semplice, affidabile e sicuro. La tecnologia è un fattore abilitante, ma sono le competenze a fare la differenza. In questa prospettiva, siamo impegnati a lavorare per ampliare la disponibilità di strumenti di raccolta e interpretazione avanzata dei dati".

Durante l’incontro Domenico Tarantino - responsabile del servizio Statistiche e Analisi Evoluta del Dato di InfoCamere - ha illustrato il valore strategico degli strumenti evoluti realizzati da InfoCamere per l’analisi dei dati del Registro delle Imprese. In particolare, sono stati approfonditi: la piattaforma Rex (Regional Explorer), sviluppata da InfoCamere per le forze di polizia e le amministrazioni, che consente analisi statistiche e di intelligence su un ampio ventaglio di indicatori: anagrafe delle imprese, assetti societari, dati economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli. Rex permette di incrociare oltre trenta indicatori per rilevare situazioni anomale, pattern di rischio o potenziali infiltrazioni criminali. Il servizio RiVisual (Navigazione Visuale), che affianca la tradizionale consultazione testuale del Registro con una rappresentazione grafico-visuale. Grazie a icone e linee che mostrano il legame fra imprese, soci e amministratori, RiVisual offre una percezione immediata della rete relazionale e consente di navigare fra partecipazioni, cariche e rapporti societari. Inoltre, è possibile estrarre visure o schede in formato testuale, salvare i grafi e riprenderli in un secondo momento.

Attraverso piattaforme digitali avanzate, architetture di integrazione dati e competenze specialistiche altamente qualificate, InfoCamere conferma il proprio ruolo a supporto del sistema camerale come interlocutore strategico per istituzioni, enti di controllo e forze dell’ordine impegnate nella tutela del tessuto economico del Paese. L’incontro - seguito in streaming da oltre 700 partecipanti dalle sedi delle Camere di commercio di tutta Italia e delle agenzie del sistema camerale - ha confermato l’importanza crescente dei dati pubblici e delle tecnologie di analisi come leve decisive per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, per la trasparenza dei mercati e per il rafforzamento dell’integrità del sistema economico nazionale.

