Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Esprimo la mia solidarietà umana e politica al sindaco di Taranto, Piero Bitetti. La città vive da ormai troppi anni in un limbo terribile sull'ex Ilva". Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.

"Bisogna lavorare sulla piattaforma con la quale il sindaco ha vinto le elezioni e fare in modo che a partire dal Governo nazionale tutti si impegnino per la soluzione della sostenibilità. L'obiettivo deve essere la completa decarbonizzazione dell’impianto e il rilancio della produzione di acciaio pulito. Per Taranto è il momento di avere risposte credibili e rapide che tengano insieme lavoro, sostenibilità ambientale e diritto alla salute".