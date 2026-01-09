

Taranto, 9 gen. - (Adnkronos) - Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in una cisterna sotterrata nelle campagne di Martina Franca, in provincia di Taranto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del capoluogo jonico e i sanitari del 118. Indagini sono in corso per chiarire le cause della morte.

