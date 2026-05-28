

Palermo, 28 mag. (Adnkronos) - E' stato presentato oggi, a Catania, al rettorato dell’Università, il progetto fotografico 'In-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia', promosso da Maire e Fondazione Maire-Ets in collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo e con il patrocinio dell’Università di Catania. Presenti, fra gli altri, il rettore dell'ateneo Enrico Foti, il sindaco di Catania Enrico Trantino e Monica Luca, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania. L’iniziativa mette in dialogo il patrimonio e l’ingegno degli antichi con le sfide della tecnologia contemporanea e della sostenibilità, attraverso i linguaggi della fotografia contemporanea, traducendosi in un’indagine visiva e concettuale sul significato della téchne – il saper fare – e sulla sua evoluzione nel tempo, oggi sempre più centrale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni industriali avanzate al servizio della transizione energetica. Al centro di In-genium, è un’esperienza collettiva e sperimentale di “residenza d’artista” a Roma, coordinata da Carmelo Nicosia, direttore della scuola di fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di Catania, che ha coinvolto allievi e maestri delle Accademie di Belle Arti di Brera, Roma e Catania in un percorso di esplorazione dei luoghi simbolo della tecnologia antica, riletti attraverso uno sguardo contemporaneo.

La mostra - ospitata presso il Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane e visitabile fino al 30 giugno - restituisce questo dialogo lungo un percorso espositivo guidato da sei lemmi – progettare, misurare, canalizzare, miscelare, sollevare, riutilizzare – che aprono altrettante prospettive sul dialogo tra antico e presente. L'approdo a Catania di In-genium ha un significato particolare per Maire che nel novembre 2024 ha inaugurato proprio qui un centro di eccellenza dedicato allo sviluppo di soluzioni tecnologie e ingegneristiche avanzate per la transizione energetica. In questo contesto, il dialogo tra cultura e innovazione si inserisce in un ecosistema già fortemente orientato alla ricerca applicata, allo sviluppo industriale e alla formazione di competenze altamente specializzate, contribuendo a rafforzare il ruolo di Catania come hub strategico per l’ingegneria del futuro, grazie anche anche alla collaborazione con l'Università e le istituzioni locali.

'In-genium nasce dalla volontà di raccontare l’ingegno umano come un filo continuo che attraversa i secoli, dall’eredità degli antichi fino alle sfide della tecnologia contemporanea, un vero e proprio invito a rileggere la relazione tra sapere tecnico e dimensione umanistica - ha detto, inaugurando la mostra, Fabrizio Di Amato, fondatore e presidente Maire e Fondazione Maire - Catania è un territorio in cui Maire investe concretamente in competenze, in giovani, in futuro, e il legame con l'Università e con l'Accademia di Belle Arti lo rende ancora più significativo. L'ingegnere umanista di cui parliamo in questo progetto non è un'astrazione: è una figura che sa coniugare sapere tecnico e consapevolezza culturale e che oggi è essenziale per sviluppare e applicare tecnologie innovative nei processi industriali della transizione energetica”. In-genium è anche un podcast, 'Futuro Anteriore', prodotto da Chora Media e narrato da Jacopo Veneziani.

