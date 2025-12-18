

Pechino, 18 dic. (Adnkronos/Afp) - La Cina ha intimato agli Stati Uniti di "cessare immediatamente" di armare Taiwan, dopo che Taipei ha dichiarato che Washington ha approvato la vendita di armi all'isola per 11 miliardi di dollari. "La Cina esorta gli Stati Uniti a rispettare il principio di una sola Cina... e a interrompere immediatamente le pericolose azioni di armamento di Taiwan", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun in una conferenza stampa.

