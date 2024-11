Roma, 29 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "L'investimento che nasce dall'accordo siglato da Philip Morris Italia e il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, per la competitività, la trasformazione e la sostenibilità della filiera tabacchicola nazionale, non è fine a se stesso. E' un investimento che, in particolare, premia la filiera italiana". Così Vito De Palma, capogruppo di Forza Italia in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati, commenta con Adnkronos/Labitalia l'accordo siglato ieri tra Philip Morris Italia e il Masaf.

"Portiamo a casa - sottolinea - due risultati. Il primo è l'aumento dell'attività produttiva e il secondo è che viene premiata la produzione agricola italiana. Non si può che essere più che soddisfatti, vedendo ciò che avviene nel mercato globale".