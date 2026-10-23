

Roma, 23 ott.(Adnkronos) - Ridurre le emissioni del trasporto pesante, rafforzare la sicurezza degli operatori e rendere più efficienti i processi logistici attraverso l’automazione. Sono questi alcuni dei temi al centro della seconda giornata di T3 EXPO e AGV EXPO, in corso a Piacenza Expo fino a sabato 24 ottobre, con un programma di convegni dedicati alle trasformazioni tecnologiche e operative del mondo del trasporto e della movimentazione.

Fabio Potestà, direttore di MEDIAPOINT & EXHIBITIONS ha dichiarato: "Questa seconda giornata conferma il valore dei convegni come parte integrante delle manifestazioni fieristiche: non soltanto occasioni per presentare prodotti e tecnologie, ma momenti in cui fare il punto sulle sfide dei settori, confrontare esperienze e individuare possibili risposte. Vogliamo che T3 Expo e AGV Expo siano sempre più centri di competenza e luoghi di confronto qualificato, capaci di mettere in relazione imprese, esperti e operatori, favorendo la condivisione delle conoscenze e la capacità di fare sistema".

La decarbonizzazione è stata al centro dell’incontro di T3 Expo dedicato alle soluzioni per ridurre la CO₂ attraverso camion, semirimorchi e pneumatici. Il confronto, moderato da Gianenrico Griffini, redattore di Allestimenti & Trasporti, ha riunito competenze provenienti dal mondo dei costruttori, degli allestitori e della componentistica. Tra i temi affrontati, il contributo dello pneumatico alla riduzione dei consumi e dell’impatto ambientale. "Quando si parla di riduzione delle emissioni di CO₂ relativamente allo pneumatico, la sfida è fare in modo che questo consumi meno energia possibile per avanzare e abbia, dunque, una bassa resistenza al rotolamento. L’attenzione su questo aspetto è molto alta, soprattutto nello sviluppo dei nuovi prodotti. C’è poi la questione legata all’utilizzo: esiste una serie di operazioni che la flotta può mettere in atto già da subito per ridurre l’impatto ambientale durante il rotolamento", ha spiegato Remo Di Luca, responsabile del Dipartimento Prodotto e Performance di Michelin Italia. Il confronto ha riguardato anche il ruolo dell’analisi dei dati per migliorare l’efficienza delle flotte e accompagnare la transizione energetica. "Per rendere la transizione energetica più sostenibile, non è necessario pensare soltanto alla sostituzione dei mezzi, ma analizzare ciò che dicono i dati relativi ai veicoli, ai conducenti e agli pneumatici. Michelin Connected Fleet trasforma i dati della mobilità in maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità", ha dichiarato Romano Coletta, Corporate Account Manager di Michelin Connected Fleet.





La riduzione delle emissioni passa quindi sia dall’innovazione nella progettazione sia dalla gestione quotidiana dei veicoli e delle flotte, valorizzando le possibilità di intervento che le imprese possono adottare per migliorare l’efficienza del trasporto. In questo quadro si inserisce anche il contributo di AITE – Associazione Italiana Trasporti Eccezionali, che ha patrocinato T3 Expo. Il presidente Antonio Catiello sottolinea il ruolo strategico del comparto e l’importanza di un confronto tra gli operatori per accompagnare l’evoluzione del settore. "I trasporti eccezionali svolgono un ruolo strategico a supporto dell’industria, delle infrastrutture e dei grandi progetti energetici, ma oggi il settore necessita di un significativo aggiornamento normativo per allinearsi agli standard europei e semplificare procedure che incidono sull’operatività delle imprese. Parallelamente, l’evoluzione degli allestimenti, dei semirimorchi specializzati e delle tecnologie per la sicurezza e la gestione dei trasporti sta aprendo nuove opportunità di sviluppo. In questo contesto, T3 Expo rappresenta un’importante occasione di confronto tra trasportatori, costruttori e allestitori, favorendo quel dialogo indispensabile per trasformare le esigenze operative del mercato in soluzioni concrete e innovative per il futuro del settore", dichiara Catiello.

Nel pomeriggio, il programma di T3 Expo ha dedicato spazio alla tutela dell’impresa di soccorso stradale, con un approfondimento sulla prevenzione dei rischi, la protezione degli operatori e gli strumenti per tutelare il titolare d’azienda. Con il coinvolgimento di ADA – Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli e ANCSA – Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli, il confronto ha riguardato la gestione dei veicoli, il ruolo degli autodemolitori e il rapporto con le istituzioni, oltre agli aspetti normativi e alle responsabilità connesse all’attività. Valentina Varini, presidente di ADA, ha sottolineato “la necessità di partecipare ai tavoli tecnici chiamati a definire le nuove regole per il ritiro, il deposito e il trattamento dei veicoli incidentati, a tutela delle imprese e degli addetti. Tra le principali incognite, quelle legate alle batterie al litio dei veicoli elettrici, per le quali sono in evoluzione sia le tecnologie sia le procedure di gestione, mentre il settore attende indicazioni più chiare sul futuro ruolo degli autodemolitori nel loro recupero e trattamento”. Santo Coppolino, rappresentante di ANCSA, ha posto l’accento sulla necessità di rafforzare la regolamentazione del settore, a partire dall’istituzione di un albo dei soccorritori stradali attraverso una modifica del Codice della strada. "Dobbiamo affrontare problematiche sempre più complesse, anche in relazione ai veicoli elettrificati: servono professionalità, regole chiare e il superamento dell’improvvisazione. La sicurezza dei nostri operatori significa garantire maggiore sicurezza anche agli utenti della strada", ha sottolineato Coppolino, evidenziando inoltre la necessità di dare risposte alle difficoltà della categoria, alle prese con costi crescenti e con l’esigenza di regole certe sia sulla viabilità ordinaria sia in autostrada.

Sul fronte dell’automazione, AGV Expo ha ospitato il convegno “AGV e AMR alla prova del magazzino reale”, dedicato alle applicazioni dei veicoli a guida automatica e dei robot mobili autonomi nei contesti logistici. Tra le soluzioni presentate, il nuovo Under-X di Proxaut, un veicolo a guida autonoma compatto progettato per rendere le flotte più flessibili e configurabili, con una capacità di sollevamento fino a 1.200 chilogrammi.





"In questa prima edizione di AGV Expo presentiamo una novità che abbiamo denominato Under-X, il nuovo veicolo a guida autonoma compatto, progettato per rendere le flotte AGV sempre più flessibili, intelligenti e configurabili. Under-X è in grado di sollevare fino a 1.200 chili, sia pallet sia altre tipologie di unità di carico», ha dichiarato Michele Riva, amministratore delegato di Proxaut. Nel corso del convegno è stata inoltre illustrata una case history realizzata in Ungheria nel settore alimentare. «Abbiamo presentato un caso reale di un magazzino del settore alimentare che abbiamo costruito lo scorso anno in Ungheria. Abbiamo così mostrato come l’applicazione degli AGV possa interfacciarsi in maniera molto rapida ed efficace anche all’interno di ambienti di lavoro difficili, come quello freddo e umido del cliente ungherese», ha aggiunto Riva. L’esperienza evidenzia le potenzialità dell’automazione in condizioni operative concrete, anche in ambienti che presentano particolari vincoli per la movimentazione delle merci. Durante il convegno sono state esposte anche soluzioni per rendere la movimentazione interna più flessibile e aderente alle esigenze delle imprese. «Abbiamo presentato nuove soluzioni con prodotti più piccoli, agili e flessibili e stiamo introducendo anche un nuovo robot pulitore. Siamo in grado di personalizzare i nostri prodotti secondo le necessità del cliente, aiutandolo a definire e migliorare i processi e fornendogli una soluzione adeguata", ha dichiarato Gianni Cossar, amministratore delegato di Neura Mobile Robots.

I temi della seconda giornata mettono così in relazione innovazione tecnologica, sostenibilità e sicurezza, attraverso il confronto tra imprese, specialisti e operatori chiamati a rispondere alle esigenze di un settore in evoluzione. La giornata si concluderà con la cena di gala alla Galleria del Collegio Alberoni di Piacenza, un’occasione per proseguire il confronto in un contesto informale, favorire il networking tra imprese e operatori e rafforzare le relazioni tra i diversi protagonisti della filiera, nella prospettiva di fare sistema e costruire nuove opportunità di collaborazione per il settore. T3 Expo e AGV Expo proseguono a Piacenza Expo fino a sabato 24 ottobre.

