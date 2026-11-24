

Roma, 24 nov. (Adnkronos Salute) - Una rete di oltre 400 presidi distribuiti in 8 regioni entro la fine del 2026, una rete integrata che connette laboratori, centri medici e servizi, una nuova piattaforma digitale e un piano di investimenti di 2 milioni di euro all’anno per potenziare il più grande hub di analisi del Paese, che sorge a pochi chilometri da Brescia. Queste le direttrici del percorso di crescita di Synlab Italia, gruppo internazionale attivo nel settore della diagnostica di laboratorio, che consolida la propria presenza sul territorio facendo leva su capillarità, competenze mediche e innovazione tecnologica.(VIDEO)

"Dove siamo presenti vogliamo portare impatto anche nel modo in cui le persone accedono ai servizi sanitari e vivono la propria esperienza di cura, attraverso una prossimità che è insieme territoriale, umana e digitale - afferma Andrea Buratti, Ceo Synlab Italia - Ci impegniamo a garantire standard di eccellenza, competenze e tempestività, affiancando all’offerta tante iniziative gratuite di prevenzione e divulgazione aperte alla cittadinanza. Oggi guardiamo a una crescita fondata su un ecosistema diffuso che unisce i servizi sanitari di prossimità all’imaging e alla diagnostica avanzata: un sistema connesso che permette una presa in carico completa del paziente, per accompagnarlo passo dopo passo nel suo percorso di salute. Allo stesso tempo, continueremo a sviluppare progetti speciali, come ad esempio quelli legati ai nostri centri Synlab Lei dedicati alla salute femminile".

Uno dei motori invisibili dell’ecosistema di Synlab in Italia si trova a Castenedolo, in provincia di Brescia, dove il Gruppo ha posizionato un hub strategico di analisi e ricerca - informa una nota - che impiega 200 professionisti tra medici, biologici, operatori e specialisti tecnici impiegati, in grado di processare oltre 16 milioni di analisi l’anno, contribuendo a garantire tempi di refertazione anche inferiori alle 24 ore su specifiche aree, secondo le tempistiche previste per le diverse prestazioni. Su questo centro, il piano di investimenti annuale sarà destinato a sostenere lo sviluppo della capacità operativa, il potenziamento tecnologico e l’evoluzione dei processi diagnostici.



"L’efficienza in ambito diagnostico non consiste soltanto nell’elaborare grandi volumi, significa assicurare che ogni fase del percorso contribuisca alla qualità del dato clinico - spiega Cristina Kullmann, direttore di dipartimento Synlab Italia, direttore di Laboratorio di patologia clinica Castenedolo e Monza - In questo senso sono la digitalizzazione delle immagini, l’integrazione con la AI e lo sviluppo della telepathology ad aprire le opportunità più importanti: oggi possiamo condividere immagini digitali dei campioni e supportare la valutazione a distanza, favorendo il confronto tra professionisti e una maggiore integrazione delle competenze, per una diagnosi non solo più tempestiva, ma anche più competa e accurata. La tecnologia, in questo contesto, non sostituisce il professionista: ne potenzia le possibilità di collaborazione e di valutazione".

Per Synlab, il 2027 sarà caratterizzato da un’accelerazione sul fronte dell’innovazione e della tecnologia - conclude la nota - Tra le principali iniziative in programma figura il lancio di una nuova piattaforma digitale, progettata per offrire un’esperienza più completa e integrata ai pazienti per accompagnarli nelle diverse fasi del percorso diagnostico.

Accanto all’espansione della rete e all’innovazione tecnologica, la strategia di sviluppo punta anche al consolidamento di progettualità dedicate, come Synlab Lei, il network di centri medici per la salute e il benessere femminile. Questi centri, oggi presenti a Bologna, Como, Firenze e Monza, puntano a promuovere la cultura della prevenzione e offrire percorsi di accompagnamento personalizzati nelle diverse fasi della vita della donna, attraverso un approccio di medicina di genere.

