SWI Group annuncia la nomina di un solido Comitato consultivo strategico che amplierà il focus del Gruppo per includere sport e intrattenimento

LONDRA e GINEVRA, 3 aprile 2025 /PRNewswire/ -- SWI Group, la piattaforma di investimenti alternativi creata di recente da Stoneweg Group e Icona Capital, ha annunciato la formazione di un nuovo Comitato consultivo strategico.

Max-Hervé George, Presidente e Co-Ceo di SWI Group, e Jaume Sabater, Co-Ceo di SWI Group, hanno formato un team di tutto rispetto che offrirà consigli, chiarimenti e pareri sulla strategia aziendale e di sviluppo del Gruppo e, in particolare, sul suo desiderio di essere attivamente coinvolto nelle opportunità legate allo sport e all'intrattenimento.







Arnaud de Puyfontaine ha una posizione riconosciuta come un leader aziendale nel settore dei media globali, con una carriera straordinaria che include posizioni di rilievo presso Vivendi, Emap, Schibsted, Lagardère, TIM, Havas, Canal+ e Prisma Media. Offrirà assistenza e consulenza a SWI Group con un approccio strategico che integrerà i punti di forza di SWI come gestore di asset alternativi.

Frédéric Vasseur, Olivier Jollin e Simon Benhamou hanno tutti avuto carriere di successo nei settori della strategia, della finanza e immobiliare. SWI trarrà vantaggio dalle loro conoscenze approfondite e dalla loro capacità di apportare nuove prospettive al Gruppo, nonché di offrire consulenza sulle sfide che si presenteranno e sulle relative soluzioni.

Charles Leclerc e Andrés Iniesta consiglieranno SWI Group riguardo allo sviluppo delle sue attività legate allo sport e all'intrattenimento. L'automobilismo e altre discipline sportive chiave stanno a cuore ai fondatori di Stoneweg e Icona Capital che, insieme, amplieranno il loro impegno per concentrarsi non solo sullo sport, ma anche, più in generale, sulle opportunità nella cultura e nelle arti.

Ha affermato Max-Hervé George, Presidente del CdA e Co-Ceo, insieme a Jaume Sabater, Ceo del Gruppo: "L'unione delle capacità, delle competenze e della vasta rete internazionale di questi leader aziendali e visionari fornirà a SWI Group dati preziosi e visioni lungimiranti. Siamo certi che il nostro Comitato consultivo strategico saprà valorizzare le opportunità a nostra disposizione e svolgere un ruolo concreto nel sostenere la qualità del percorso di crescita di SWI Group".

Ha aggiunto Arnaud de Puyfontaine , Presidente non esecutivo del Comitato consultivo strategico: "SWI Group unisce un grande spirito imprenditoriale e accesso al capitale per offrire rendimenti a lungo termine. Guardo con fiducia alla possibilità di partecipare a questo straordinario viaggio e di dare un contributo concreto alla scoperta di opportunità molto interessanti in un'ampia gamma di settori".

Charles Leclerc, il pilota di F1, si è così espresso: "Sono molto lieto di unirmi a Max-Hervé George e al Comitato consultivo strategico di SWI Group e di essere così in grado di svolgere un ruolo a me congeniale in un percorso e in un'iniziativa imprenditoriale davvero elettrizzanti". Andrés Iniesta, l'ex calciatore, si è pure dimostrato soddisfatto: "Conosco Jaume da molto tempo e ho sempre pensato che avremmo lavorato insieme, quindi sono molto lieto di potermi unire alla squadra".

Simon Benhamou, Ceo e azionista di CBH International Banking Group, ha aggiunto a questi commenti: "L'impegno congiunto di Icona Capital e Stoneweg per creare SWI Group ne ha senza dubbio rafforzato la posizione di mercato, rendendole un player molto interessante nel settore degli investimenti alternativi; e come partner e membro del Comitato consultivo strategico, guardo con confidenza all'opportunità di partecipare a questa iniziativa".

Olivier Jollin, Ceo di OJO Group, ha così concluso: "Sono lieto di entrare a far parte del Comitato consultivo strategico e di sostenere le ambizioni del Gruppo nei settori immobiliare, finanziario e, ora, nell'interessantissima espansione nel settore dello sport e dell'intrattenimento. Si tratta di una piattaforma proiettata al futuro con una prospettiva globale e guardo con fiducia all'opportunità di contribuire alla sua continua crescita".

Il Consiglio di amministrazione fungerà da gruppo consultivo esclusivo e collaborativo per l'azienda oltre a offrire opportunità per raggiungere nuovi investitori e istituzioni in un'ampia gamma di settori – sport, finanza e affari, istruzione, assistenza sanitaria, sviluppo sociale e comunitario, arte e cultura.

Informazioni su SWI Group

SWI Group (www.swi.com) è una piattaforma di investimento alternativa guidata da un forte spirito imprenditoriale che opera in vari settori – data center, immobiliare, del credito e finanziario. Le strategie di investimento del gruppo si basano su ricerche accurate, su conoscenze approfondite e dirette e sulla capacità di attuare in modo efficiente strategie volte a massimizzare il potenziale di rendimento.

SWI Group conta su team operativi locali per identificare, sviluppare e gestire opportunità in tutto il mondo, sia nel settore immobiliare che nelle strategie di investimento. Attualmente, SWI Group gestisce oltre 10 miliardi di euro di asset e impiega più di 350 dipendenti in 26 sedi in tutto il mondo.

