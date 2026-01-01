

Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Ho appreso con sincero e profondo dolore del drammatico incendio avvenuto nella notte in Svizzera, a Crans-Montana e che ha portato alla morte decine di persone. A nome del Senato della Repubblica esprimo sentite condoglianze ai familiari delle vittime”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.

