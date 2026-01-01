

Berna, 1 gen. (Adnkronos) - Si ritiene che l'incendio al bar 'Le Constellation' nella località sciistica svizzera di Crans-Montana sia stato causato da una candela di compleanno o da una candela scintillante attaccata a una bottiglia di champagne. Quando una donna ha sollevato la bottiglia, la candela avrebbe incendiato il soffitto e le fiamme si sarebbero propagate rapidamente. Diversi testimoni hanno descritto scene caotiche all'emittente televisiva francese Bfmtv. Hanno affermato che nel bar si è scatenato il "panico assoluto" e che tutti urlavano.

Secondo quanto riferito, all'interno del bar c'erano circa 200 persone, tra cui numerosi minorenni. L'unica uscita era troppo piccola, quindi i clienti hanno rotto una vetrina. Diverse persone sono rimaste ferite e i soccorsi sono intervenuti rapidamente. Presso l'Ospedale universitario di Losanna sono attualmente in cura 22 ustionati, ha dichiarato a Keystone-Sda una portavoce dell'ospedale vodese. Secondo la Rts, la vittima più giovane aveva 16 anni. Sono stati trasportati in elicottero a Losanna dopo l'incendio di Crans-Montana. Le vittime sono ricoverate presso il centro ustionati dell'Ospedale universitario di Losanna nella Svizzera occidentale, nonché nei reparti di terapia intensiva per adulti e bambini.

L'Ospedale universitario di Zurigo, specializzato in ustioni, ha ricoverato oltre una decina di ustionati provenienti da Crans-Montana. Un portavoce ha dichiarato che si prevede che ne seguiranno altri e che saranno trasportati in elicottero. In Svizzera ci sono due centri specializzati in lesioni di questo tipo: gli ospedali universitari di Zurigo e Losanna. In seguito al devastante incendio al bar "Le Constellation", i residenti locali hanno descritto scene drammatiche. Secondo il quotidiano "24heures", la gente è rimasta in strada sbalordita, le sirene hanno suonato e gli elicotteri hanno sorvolato tutta la notte. Molti giovani clienti erano all'interno del bar.

Come ha raccontato un turista londinese a un giornalista del Blick, durante la notte ci sono stati molti fuochi d'artificio, nonostante fossero vietati. "Poi a un certo punto c'è stata un'esplosione molto forte. Dopodiché, ho sentito diverse ambulanze", ha detto l'uomo. L'esplosione nel seminterrato del bar non è stata comunque un attacco terroristico. Il Procuratore Generale Beatrice Pilloud lo ha sottolineato esplicitamente: "Un attentato può essere assolutamente escluso". Nel frattempo, sono in corso le indagini sulle cause dell'esplosione e del conseguente incendio. Le autorità hanno confermato in una conferenza stampa che diverse decine di persone sono morte e almeno 100 sono rimaste ferite nel disastro.

