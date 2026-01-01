

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Stiamo seguendo questa vicenda drammatica con la nostra unità di crisi del Ministero degli Esteri, con la nostra ambasciata a Berna e con il Consolato di Ginevra. Il nostro ambasciatore sarà sul luogo del disastro. Stiamo allestendo anche una task force dall'Italia per dare tutte le informazione in loco ai familiari di possibili italiani coinvolti, perché non possiamo escludere che ci siano italiani coinvolti in questa tragedia". Lo ha detto a Sky Tg24 il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando dell'incendio che ha coinvolto nella notte il bar Constellation nella località svizzera di Crans-Montana.

Intanto, la Farnesina ha reso noto di aver attivato il centro grandi ustioni dell'ospedale Niguarda di Milano.

