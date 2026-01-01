

Roma, 1 gen (Adnkronos) - “Voglio esprimere a nome mio e di tutto il Partito Democratico il più profondo cordoglio per le vittime dell’incendio e le esplosioni di ieri notte a Crans-Montana in Svizzera, la nostra vicinanza alle loro famiglie e ai feriti, cui auguriamo una pronta ripresa". Lo dice Elly Schlein.

"Si tratta di un bilancio drammatico. Secondo le ultime notizie ci sono anche diversi italiani tra i feriti ricoverati e 16 nostri connazionali sarebbero ancora dispersi. Seguiamo con grande apprensione gli sviluppi e siamo grati ai soccorritori che si sono messi al lavoro fin da subito e sono ancora sul posto. Vicinanza alle famiglie coinvolte, alla comunità colpita e al popolo elvetico", aggiunge la segretaria del Pd.

