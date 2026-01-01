Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Seguo con grande dolore le notizie che arrivano dalla Svizzera. Esprimo il mio cordoglio ai parenti delle vittime coinvolte nella drammatica esplosione di Crans-Montana”. Lo scrive su X la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli.
Svizzera: Ronzulli, 'cordoglio a parenti vittime'
1 gennaio, 2026 • 12:43
