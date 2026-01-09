Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Quello che è successo a Crans Montana non è una disgrazia, è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il proprio lavoro e pensavano di fare soldi facili e le responsabilità devono essere individuate e perseguite". Lo ha detto Giorgia Meloni alla conferenza di inizio anno.
Svizzera: Meloni, 'c'è chi ha pensato a cassa o fatto male suo lavoro, individuare responsabilità'
9 gennaio, 2026 • 11:52
