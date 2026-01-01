

Berna, 1 gen. (Adnkronos) - Almeno 40 persone sono morte nell'esplosione in un bar nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. Il quotidiano svizzero Blick ha riportato che "il numero stimato delle vittime è molto alto", aggiungendo che secondo i media locali circa 40 persone avrebbero perso la vita.

Il giornale aggiunge che gli elicotteri sorvolano la zona ogni 10 minuti da ore. Flight Radar mostra inoltre che quasi tutti gli elicotteri di soccorso in Svizzera e uno dall'Italia sono operativi. Un velivolo precedentemente sul luogo dell'incidente è ora atterrato all'Ospedale universitario di Zurigo.



