Roma, 7 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, venerdì prossimo, 9 gennaio, sarà presente a Martigny alla cerimonia ufficiale in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana.
**Svizzera: Mattarella venerdì a Martigny per cerimonia in memoria vittime**
7 gennaio, 2026 • 14:02
Roma, 7 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, venerdì prossimo, 9 gennaio, sarà presente a Martigny alla cerimonia ufficiale in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana.